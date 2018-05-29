В Челябинской области взошли первые деревья из семян Кремлевской елки

Фото с сайта forest74.ru

На Южном Урале взошли семена Кремлевской елки, которые весной доставили из Москвы.

В начале мая в четырех школьных лесничествах области посеяли 100 семян главной новогодней елки страны. Их ранее доставили из Москвы в специальных экокубах в рамках проекта «Детки Кремлевской елки». Первые семена уже взошли, отметили в пресс-службе регионального управления лесами. Лучшие саженцы через два года отправят обратно в столицу и высадят в Кремлевской роще.

Фото с сайта forest74.ru

Все новости за 29.05.2018 г.»