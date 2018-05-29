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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В Челябинской области взошли первые деревья из семян Кремлевской елки
29.05.2018 г. 15:48
Фото с сайта forest74.ru
На Южном Урале взошли семена Кремлевской елки, которые весной доставили из Москвы.
В начале мая в четырех школьных лесничествах области посеяли 100 семян главной новогодней елки страны. Их ранее доставили из Москвы в специальных экокубах в рамках проекта «Детки Кремлевской елки». Первые семена уже взошли, отметили в пресс-службе регионального управления лесами. Лучшие саженцы через два года отправят обратно в столицу и высадят в Кремлевской роще.
Фото с сайта forest74.ru
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