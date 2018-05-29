Челябинские депутаты предложили увеличить штрафы за разведение костров до 100 тыс. рублей

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На заседании гордумы депутаты предложили внести изменения в закон «Об административных нарушениях в Челябинской области».

Они связаны с ужесточением ответственности за нарушения правил благоустройства. Штрафы за торговлю в неустановленных местах, разведение костров, сброс и сжигание мусора вне специально отведенных мест увеличатся до 100 тыс. рублей.

«Мы хотим установить максимальные размеры штрафов для систематических нарушителей правил благоустройства. Чистота в городе — один из главных факторов комфортного проживания граждан, и мы не позволим превратить Челябинск в свалку», — заявил председатель гордумы Станислав Мошаров.

Все новости за 29.05.2018 г.»