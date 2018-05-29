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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Челябинские депутаты предложили увеличить штрафы за разведение костров до 100 тыс. рублей
29.05.2018 г. 15:06
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
На заседании гордумы депутаты предложили внести изменения в закон «Об административных нарушениях в Челябинской области».
Они связаны с ужесточением ответственности за нарушения правил благоустройства. Штрафы за торговлю в неустановленных местах, разведение костров, сброс и сжигание мусора вне специально отведенных мест увеличатся до 100 тыс. рублей.
«Мы хотим установить максимальные размеры штрафов для систематических нарушителей правил благоустройства. Чистота в городе — один из главных факторов комфортного проживания граждан, и мы не позволим превратить Челябинск в свалку», — заявил председатель гордумы Станислав Мошаров.
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