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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Пресс-секретарь Бориса Дубровского претендует на должность мэра Миасса
29.05.2018 г. 15:16
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин стал шестым кандидатом на должность главы Миасса.
Начальник управления пресс-службы и информации правительства региона подал заявку в конкурсную комиссию. «Меня зовут Дмитрий Федечкин, и я являюсь кандидатом на пост главы Миасского городского округа — лучшего города на свете», — написал Дмитрий Федечкин на своей странице в Facebook.
На должность мэра Миасса претендуют шесть кандидатов, в их числе руководитель Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко. Прием заявлений завершится на этой неделе. Конкурс пройдет 6 июля.
Бывший глава Миасса Геннадий Васьков подал в отставку в середине мая. Сейчас он находится под арестом. Васькова подозревают в превышении должностных полномочий.
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