Пресс-секретарь Бориса Дубровского претендует на должность мэра Миасса

Фото с сайта gubernator74.ru

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин стал шестым кандидатом на должность главы Миасса.

Начальник управления пресс-службы и информации правительства региона подал заявку в конкурсную комиссию. «Меня зовут Дмитрий Федечкин, и я являюсь кандидатом на пост главы Миасского городского округа — лучшего города на свете», — написал Дмитрий Федечкин на своей странице в Facebook.

На должность мэра Миасса претендуют шесть кандидатов, в их числе руководитель Агентства инвестиционного развития региона Анатолий Лобко. Прием заявлений завершится на этой неделе. Конкурс пройдет 6 июля.

Бывший глава Миасса Геннадий Васьков подал в отставку в середине мая. Сейчас он находится под арестом. Васькова подозревают в превышении должностных полномочий.

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