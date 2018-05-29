На Южном Урале открыли три новых месторождения камня и песка

Фото с сайта www.pesok63.ru

Новые месторождения полезных ископаемых открыли в трех районах Челябинской области.

В Сосновском районе возле поселка Прохорово находится месторождение «Победа», которое содержит 20 млн кубометров строительного камня. Месторождение облицовочного камня «Авангард» объемом 12 млн кубометров располагается в Уйском районе. В 3 км от села Харино в Красноармейском районе открыто месторождение «Полевое» с запасами гравийно-песчаных смесей, которые оцениваются в 8 млн кубометров.

В настоящее время несколько компаний, которые проводили геологическую разведку на объектах, готовятся начать работы по добыче полезных ископаемых. За пользование недрами власти планируют брать разовые платежи в размере 3 млн рублей.

Фото с сайта www.pesok63.ru

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