На пост мэра Миасса претендуют пять кандидатов

Фото с сайта Znak.com

В среду, 30 мая, заканчивается прием заявок в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Миасса.

На пост главы Миасса претендуют пять кандидатов. Это бывший руководитель администрации города Валентина Вертипрахова, сотрудник Тургоякского рудоуправления Дмитрий Сундеев, пенсионер Александр Иванов, руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и нынешний и.о. мэра Григорий Тонких.

Конкурсная комиссия проведет заседание 6 июля. Окончательное решение о том, кто станет главой Миасса, примет городское собрание депутатов.

Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков подал в отставку. Сейчас он находится в СИЗО. Васькова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото с сайта Znak.com

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