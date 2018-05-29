Челябинск
- 62.271р. + 0.6051
- 72.8322р. + 0.7139
Персонально ваш
Разбор полетов
-
25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Участников забега против курения в Челябинске наградят зелеными яблоками
29.05.2018 г. 13:49
Фото с сайта newstes.ru
31 мая в Челябинске отметят Всемирный день без табака.
В предстоящий четверг в городе пройдут тематические «уроки здоровья» в школах и флешмобы на улицах. Возле здания Южно-Уральского государственного медицинского университета студенты и волонтеры устроят массовый забег под названием «Один километр к здоровью». Участников наградят зелеными яблоками, которые символизируют альтернативу вредной привычке.
По данным ВЦИОМ, в России курят 32% населения. Мужчины составляют две трети курящих. В пресс-службе городской администрации напомнили, что в медучреждениях Челябинска работает 65 кабинетов отказа от курения, благодаря которым в 2017 году от вредной привычки избавились более 1,5 тыс. человек.
Фото с сайта newstes.ru
Новости на эту тему
- 05.04.2018 г. В Челябинске более чем в 20 магазинах «Красное&Белое» перестанут продавать сигареты
- 02.02.2018 г. В Челябинске экс-супругов будут судить за продажу более 20 тыс. бутылок поддельного алкоголя
- 24.11.2017 г. Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя
- 21.11.2017 г. Каждая пятая женщина на Южном Урале курит
- 02.10.2017 г. Американка отсудила у табачной компании миллиарды долларов за выкуренные сигареты