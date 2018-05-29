Участников забега против курения в Челябинске наградят зелеными яблоками

Фото с сайта newstes.ru

31 мая в Челябинске отметят Всемирный день без табака.

В предстоящий четверг в городе пройдут тематические «уроки здоровья» в школах и флешмобы на улицах. Возле здания Южно-Уральского государственного медицинского университета студенты и волонтеры устроят массовый забег под названием «Один километр к здоровью». Участников наградят зелеными яблоками, которые символизируют альтернативу вредной привычке.

По данным ВЦИОМ, в России курят 32% населения. Мужчины составляют две трети курящих. В пресс-службе городской администрации напомнили, что в медучреждениях Челябинска работает 65 кабинетов отказа от курения, благодаря которым в 2017 году от вредной привычки избавились более 1,5 тыс. человек.

Фото с сайта newstes.ru

Все новости за 29.05.2018 г.»