В центре Челябинска вспыхнула «Газель»

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В Челябинске недалеко от площади Революции на ходу загорелась «Газель».

Это произошло в 13:40 во вторник, 29 мая, на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. На место прибыли пожарные, которые потушили автомобиль.

«Уже в 13.51 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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