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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В центре Челябинска вспыхнула «Газель»
29.05.2018 г. 13:37
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
В Челябинске недалеко от площади Революции на ходу загорелась «Газель».
Это произошло в 13:40 во вторник, 29 мая, на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. На место прибыли пожарные, которые потушили автомобиль.
«Уже в 13.51 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.
Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
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