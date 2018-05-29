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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
На челябинском заводе «Прогресс» проходят обыски
29.05.2018 г. 13:28
Силовики нагрянули с обысками на территорию завода «Прогресс» в Металлургическом районе.
Сотрудники спецслужбы стоят на проходной предприятия и никого не пропускают внутрь. По предварительным данным, обыски связаны с деятельностью производства, которое расположено на территории завода и занимается обжигом труб. Предприятие проверяют на предмет нарушения экологического законодательства и возможной незаконной предпринимательской деятельности при обращении с опасными материалами.
На минувшей неделе силовики пришли на «Мечел-Кокс» и ЧМК, где провели выемку документов. Коксохимическое и металлургическое предприятия проверяли в связи с уголовными делами, возбужденными за нарушения экологического законодательства.
Фото с сайта 31tv.ru
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