На челябинском заводе «Прогресс» проходят обыски

Фото с сайта 31tv.ru

Силовики нагрянули с обысками на территорию завода «Прогресс» в Металлургическом районе.

Сотрудники спецслужбы стоят на проходной предприятия и никого не пропускают внутрь. По предварительным данным, обыски связаны с деятельностью производства, которое расположено на территории завода и занимается обжигом труб. Предприятие проверяют на предмет нарушения экологического законодательства и возможной незаконной предпринимательской деятельности при обращении с опасными материалами.

На минувшей неделе силовики пришли на «Мечел-Кокс» и ЧМК, где провели выемку документов. Коксохимическое и металлургическое предприятия проверяли в связи с уголовными делами, возбужденными за нарушения экологического законодательства.

Фото с сайта 31tv.ru

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