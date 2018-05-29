В Челябинске мужчина упал с восьмого этажа на припаркованный автомобиль

Фото с сайта rfdeti.ru

На Тополиной аллее мужчина упал из окна восьмого этажа на машину и разбился насмерть.

Все случилось вечером в понедельник, 28 мая, по адресу улица Братьев Кашириных, 163. Мужчина упал с восьмого этажа на припаркованный под окнами автомобиль. По сообщениям очевидцев, на момент приезда скорой помощи он был еще жив, однако врачам спасти его не удалось. Расследованием происшествия занимаются правоохранительные органы.

Фото с сайта rfdeti.ru

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