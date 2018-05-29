Автомобиль с двумя челябинцами сбил лося в Оренбургской области. Пассажир погиб, водитель впал в кому

Фото с сайта 56.мвд.рф

Водитель из Челябинска впал в кому после столкновения с лосем на трассе в Оренбургской области.

ДТП произошло утром в пятницу, 25 мая, на трассе М5. 51-летний челябинец за рулем ВАЗ-21154 насмерть сбил лося. Автомобиль вылетел в кювет.

После аварии у водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина находится в коме. 52-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП до приезда врачей, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области

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