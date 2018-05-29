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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский оказался свидетелем Иеговы
29.05.2018 г. 11:53
При обыске дома у Бориса Золотаревского нашли сектантскую литературу.
Во вторник, 29 мая, пресс-служба областного управления МВД сообщила об изъятии экстремистской литературы у 21-летнего местного жителя, который является фигурантом уголовного дела о хулиганстве. По сообщениям челябинских СМИ, обыск проходил в квартире руководителя челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского.
Полицейские нашли документы и сертификаты, которые подтверждают его членство в запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Среди них почетная грамота за «крепкую веру в Иегову» и заявление, в котором Борис Золотаревский просит освободить его от несения воинской службы по религиозным убеждениям.
Фото: «Типичный Челябинск» / vk.com
В настоящее время координатор челябинского штаба Навального находится под арестом. Его задержали на выходе из дома 5 мая, в день проведения несогласованной акции протеста «Он нам не царь».
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