Координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский оказался свидетелем Иеговы

Фото: Пресс-служба ОНК

При обыске дома у Бориса Золотаревского нашли сектантскую литературу.

Во вторник, 29 мая, пресс-служба областного управления МВД сообщила об изъятии экстремистской литературы у 21-летнего местного жителя, который является фигурантом уголовного дела о хулиганстве. По сообщениям челябинских СМИ, обыск проходил в квартире руководителя челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского.

Полицейские нашли документы и сертификаты, которые подтверждают его членство в запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Среди них почетная грамота за «крепкую веру в Иегову» и заявление, в котором Борис Золотаревский просит освободить его от несения воинской службы по религиозным убеждениям.

Фото: «Типичный Челябинск» / vk.com

В настоящее время координатор челябинского штаба Навального находится под арестом. Его задержали на выходе из дома 5 мая, в день проведения несогласованной акции протеста «Он нам не царь».

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