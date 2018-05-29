В Челябинской полиции назначили нового начальника уголовного розыска

Фото с сайта 74.мвд.рф

Новым начальником управления уголовного розыска регионального ГУ МВД стал Радик Гиздатов. Его представил во вторник, 29 мая, начальник полицейского Главка области Андрей Сергеев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Радик Гиздатов начал службу в правоохранительных органах в 1992 году. Он работал в УВД Калининского района, был заместителем руководителя УВД по Челябинску и начальником полиции, затем возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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