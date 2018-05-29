Челябинск
- 62.271р. + 0.6051
- 72.8322р. + 0.7139
Персонально ваш
Разбор полетов
-
25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В Челябинской полиции назначили нового начальника уголовного розыска
29.05.2018 г. 11:19
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новым начальником управления уголовного розыска регионального ГУ МВД стал Радик Гиздатов. Его представил во вторник, 29 мая, начальник полицейского Главка области Андрей Сергеев, сообщили в пресс-службе ведомства.
Радик Гиздатов начал службу в правоохранительных органах в 1992 году. Он работал в УВД Калининского района, был заместителем руководителя УВД по Челябинску и начальником полиции, затем возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 10.05.2018 г. В историческом центре Челябинска построят спорткомплекс для МВД
- 25.04.2018 г. В Челябинске полиция пересчитала бездомных
- 23.04.2018 г. Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области переедут в здание чаеразвесочной фабрики
- 02.04.2018 г. В управлении МВД по Челябинской области проходят обыски
- 21.02.2018 г. В Челябинской области полицейские спасли жильцов из горящего дома