Больше половины слушателей «Челябинского эха» высказались против ремонта памятника Ленину за счет средств бюджета

Большинство слушателей «Челябинского эха» считает, что город не должен тратить деньги на ремонт памятника Ленину.

Опрос проводился на сайте радиостанции, а также в эфире «Челябинского эха» и 31 канала. На вопрос «должен ли город тратить деньги на ремонт памятнику Ленину?» 45% респондентов ответили положительно. Вариант «нет» выбрали 55%.

На реконструкцию памятника Ленину на площади Революции планируют потратить почти 15 млн рублей. Об этом ранее сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев. По его словам, деньги выделят из областного бюджета.

Многих челябинцев эта новость возмутила. Они считают, что 15 млн рублей — слишком большая сумма для реконструкции одного памятника. «За такие деньги его можно золотом отделать», — заявил один из слушателей «Челябинского эха» в программе «Разбор полетов».

Журналист Герман Галкин разделяет возмущения горожан. «Во-первых, Владимир Ленин — фигура неоднозначная. Во-вторых, сегодня местный бюджет не в том состоянии, чтобы ставить в приоритет ремонт памятника Ленину за 15 млн рублей. В конце концов нет удобств для маломобильных жителей города. Это нужно ставить в приоритет», — отметил он в эфире.

Сторонники ремонта памятника считают, что монумент является частью истории, которую нужно помнить и сохранять. Кроме того, некоторые отмечают архитектурное единство площади Революции и памятника Ленину.

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