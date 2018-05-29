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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В Челябинской области продают тепличный комплекс за 1 млрд рублей
29.05.2018 г. 11:06
Фото с сайта myslo.ru
В Агаповке за 1 млрд рублей продают тепличный комбинат.
Он включает в себя два земельных участка площадью 30 и 105 га, мини-ТЭЦ и котельную, холодный склад, две теплицы площадью по 88,5 тыс. квадратных метров, а также инфраструктуру и оборудование. Аукцион пройдет 6 июля, а заявки на участие принимаются до 4 июля, сообщает «Ъ - Южный Урал».
Тепличный комбинат «Агаповский» признал банкротом в мае 2017 года Арбитражный суд Челябинской области. Как отмечает издание, недвижимость комплекса находится в залоге у Внешэкономбанка.
Фото с сайта myslo.ru
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