В Челябинской области продают тепличный комплекс за 1 млрд рублей

Фото с сайта myslo.ru

В Агаповке за 1 млрд рублей продают тепличный комбинат.

Он включает в себя два земельных участка площадью 30 и 105 га, мини-ТЭЦ и котельную, холодный склад, две теплицы площадью по 88,5 тыс. квадратных метров, а также инфраструктуру и оборудование. Аукцион пройдет 6 июля, а заявки на участие принимаются до 4 июля, сообщает «Ъ - Южный Урал».

Тепличный комбинат «Агаповский» признал банкротом в мае 2017 года Арбитражный суд Челябинской области. Как отмечает издание, недвижимость комплекса находится в залоге у Внешэкономбанка.

Фото с сайта myslo.ru

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