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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В Челябинске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
29.05.2018 г. 10:54
Фото с сайта newstula.ru
В Челябинске усилят наблюдение за уровнем загрязнения окружающей среды.
Два новых стационарных поста мониторинга качества воздуха появятся в Советском и Тракторозаводском районах. На их закупку из областного бюджета выделят 32 млн рублей, а на обслуживание будут ежегодно тратить еще 16,7 млн рублей.
Соответствующее распоряжение дал губернатор Борис Дубровский. Информация с новых постов будет доступна в онлайн-режиме. Ее будут передавать в Росгидромет. На данный момент в Челябинске насчитывается восемь стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха.
Фото с сайта newstula.ru
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