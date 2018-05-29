В Челябинске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха

Фото с сайта newstula.ru

В Челябинске усилят наблюдение за уровнем загрязнения окружающей среды.

Два новых стационарных поста мониторинга качества воздуха появятся в Советском и Тракторозаводском районах. На их закупку из областного бюджета выделят 32 млн рублей, а на обслуживание будут ежегодно тратить еще 16,7 млн рублей.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Борис Дубровский. Информация с новых постов будет доступна в онлайн-режиме. Ее будут передавать в Росгидромет. На данный момент в Челябинске насчитывается восемь стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха.

Фото с сайта newstula.ru

Все новости за 29.05.2018 г.»