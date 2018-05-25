Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта www.mechel.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 19 по 25 мая 2018 года.



1. На «Мечел-Коксе» прошли обыски «в духе 90-х», а на ЧЭМК стартовала внеплановая экологическая проверка

На «Мечел-Кокс» пришли силовики в масках и провели выемку документов. Оперативные мероприятия состоялись на коксохимическом предприятии группы «Мечел» в среду, 23 мая. Выемку документов силовики провели в рамках расследования дела о выбросах.

В «Мечеле» заявили о грубых процессуальных нарушениях при проведении оперативно-розыскных мероприятий. «Несвоевременное предоставление постановлений о проведении обысков, неправомерный отказ в участии уполномоченного представителя ООО «Мечел-Кокс», а также адвокатов. Последние, вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства, вообще не были допущены к участию в следственных действиях и без объяснения причин принудительно удерживались сотрудниками СОБР вне помещений, где проводились обыски», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото с сайта www.mechel.ru





Также руководство предприятия возмутило то, что следствие ведется по делу, возбужденному в отношении неустановленного круга лиц, при этом все следственные мероприятия проводятся только в отношении ООО «Мечел-Кокс».«То, как сработали представители правоохранительных органов в ходе обысков, напоминало силовые захваты предприятий, которые были не редкостью в 90-х годах», — описали события в компании.

Руководство «Мечел-Кокса» планирует обратиться с жалобами к генеральному прокурору России, министру внутренних дел и уполномоченному по защите прав предпринимателей. Также компания намерена подать иск в суд.

В четверг, 24 мая, началась внеплановая экологическая проверка на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Как пишет URA.RU со ссылкой на главу ведомства Виталия Курятникова, она проводится по обращениям жителей о возможном загрязнении воздуха со стороны предприятия. Проверочные мероприятия согласовала прокуратура, они продлятся 20 рабочих дней.

Важной экологической новостью этой недели стало назначение нового министра. Губернатор Борис Дубровский назначил министром экологии региона Сергея Лихачева. Он с 2011 года занимал должность декана факультета экологии ЧелГУ. Пост министра освободился в середине января, когда в отставку ушла Ирина Гладкова. Тогда исполняющей обязанности руководителя ведомства назначили Яну Куприкову, сейчас она заняла должность замглавы министерства.

Фото с сайта www.mineco174.ru

Кроме того, на этой неделе состоялся круглый стол, на котором ученые-экологи и представители промышленности обсудили новый закон минприроды о сводных расчетах выбросов. По мнению экспертов, в реализации этого закона в Челябинске возникнут сложности. Причина — слабый ветер и высокая вероятность возникновения НМУ. Соответственно, заводам придется предпринять значительные усилия, чтобы уложиться в новые нормативы.

Участники обсуждения затронули и тему общественной реакции на экологические проблемы в Челябинске. Заведующий кафедрой биоэкологии ЧелГУ Владислав Ячменев считает, что в городе нет резкого ухудшения качества воздуха, а есть лишь усиление требований к нему. Такого же мнения придерживается доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова. Она полагает, что заявления о смоге в Челябинске - это подмена понятий. «Смог — это мокрый туман с выбросами, который был когда-то в Лондоне. Зачем такие слова употреблять в прессе или на плакатах? Надо как-то с этим бороться», — цитирует Екатерину Пестрикову «Деловой квартал».

2. Борис Дубровский отказался отвечать на вопрос про «панамское досье»

Губернатор Борис Дубровский эмоционально отреагировал на вопрос журналистов 31 канала на пресс-конференции в Карабаше.

Представители СМИ на традиционной ежеквартальной пресс-конференции спросили, как фамилия главы региона попала в «панамское досье». «Я был свободным коммерческим человеком в тот период и занимался коммерческой деятельностью. Вы хотите внести сумятицу, чтобы я смутился?» — прокомментировал Борис Дубровский, добавив, что ему не в чем оправдываться, и делать это он не собирается.

Видео: 31TV.RU | НОВОСТИ / vk.com

В 2016 году было опубликовано «панамское досье», где содержались сведения о владельцах офшорных компаний. В документах были данные о сделках Бориса Дубровского.

3. Строительством аэропорта в Челябинске займется турецкая компания. Во время реконструкции аэровокзал будут полностью закрывать

АО «Челябинское предприятие» подвело итоги конкурентных переговоров по выбору фирмы, которая будет строить новое здание аэровокзала. Тендер выиграла турецкая компания Limak-Marashstroy, зарегистрированная в Нижнем Новгороде. Цена контракта — около 3 млрд рублей.

В 2017 году фирма построила аэропорт в Ростове-на-Дону, а в марте 2018-го выиграла тендер на возведение терминала внутренних авиалиний в Хабаровске.

Фото с сайта vk.com/cekport

Новое здание челябинского аэропорта начнут строить в июне. Как сообщил гендиректор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков, во время реконструкции аэропорт будут полностью закрывать. При этом строительство самого терминала никак не повлияет на работу существующего аэровокзала, потому что здание будут возводить, по словам Юрия Конькова, «в чистом поле». Изменения будут связаны с работами на перроне и взлетно-посадочной полосе.

«У нас останется девять стоянок после того, как начнется реконструкция, и эти девять стоянок мы на сегодняшний день готовим таким образом, чтобы два года прожить без ограничений. Конечно, несколько усложняются технологии в период проведения работ. Будут окна, когда мы будем вынуждены закрывать непосредственно вообще весь аэропорт для совершения взлетно-посадочных операций, но эти интервалы мы будем выбирать, конечно же, в свободные окна», — прокомментировал директор авиапредприятия.

Фото с сайта vk.com/cekport

Юрий Коньков заверил, что закрывать аэропорт будут без ущерба для расписания и пассажиров. Реконструкцию и строительство нового терминала планируют завершить в конце 2019 года.

Рядом с будущим терминалом предусмотрена станция ВСМ Челябинск — Екатеринбург. После ввода магистрали аэровокзал будет привлекать пассажиров новыми направлениями и ценами, отметил Юрий Коньков.

4. 23-летний водитель BMW Х-6 устроил смертельную аварию на ЧТЗ

Авария произошла в воскресенье, 20 мая, на перекрестке улиц Комарова и Салютной. BMW на огромной скорости на красный свет по встречной полосе вылетел на перекресток, где столкнулся с автомобилями Lada Vesta, SKODA Octavia и «Волга».

В результате ДТП погиб мужчина, который находился за рулем Lada Vesta. У него остались двое детей.

Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Виновника аварии заключили под стражу на два месяца. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и заключил водителя BMW под стражу на два месяца — до 20 июля. По словам следователя, после ДТП обвиняемый заявил, что у автомобиля отказали тормоза, однако профессиональный осмотр иномарки неисправностей не выявил.

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Челябинску

Официального трудоустройства у парня нет, он подрабатывает таксистом. В суде обвиняемый сообщил, что BMW принадлежит его матери.

5. В Волгограде из-за подозрения на разгерметизацию экстренно сел самолет, летевший из Антальи в Челябинск

Самолет Анталья — Челябинск экстренно приземлился в аэропорту Волгограда, когда стало известно о возможной разгерметизации салона. ЧП произошло вечером в воскресенье, 20 мая. «Разгерметизация салона, снижение с 10 тыс. до 500 метров за пять минут. Очень страшно», — написал пассажир Александр Агафонов на своей странице в соцсети Facebook.

Видео: 31 канал Челябинск / vk.com

С одним из пассажиров рейса Анталья-Челябинск связались корреспонденты 31tv.ru. Мужчина рассказал, что стюардессы растерялись и не смогли оказать помощь. В кислородных масках не хватило воздуха, одному ребенку маска не досталась, а еще у одного мужчины она не выпала из устройства. Командир воздушного судна заявил, что произошла разгерметизация, однако в салоне ощущался запах гари.

Из-за резкого снижения самолета у многих из ушей и носа пошла кровь. В аэропорту пассажиров час не выпускали из самолета, а затем долго держали на таможенном контроле. В здании аэровокзала пострадавшим оказали помощь, некоторых из них госпитализировали. В Челябинск пассажиров самолета доставили в понедельник, 21 мая, резервным бортом.

По факту аварийной посадки проводит проверку Следственный комитет.

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