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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Челябинцам запретили купаться в реке Миасс и на карьерах
25.05.2018 г. 16:28
Фото с сайта cheladmin.ru
Мэрия обнародовала перечень мест, где купание будет запрещено.
В список вошли 29 локаций. В основном они располагаются в разных местах реки Миасс и озера Смолино. Кроме того, в перечень попали карьеры, а также пруд «Девичьи слезы». Купаться также будет нельзя в районе гидротехнических сооружений на Шершневском водохранилище. На всех участках поставят запрещающие знаки, а купающихся в необорудованных местах будут штрафовать.
Полный список мест в Челябинске, где запрещено купание.
Фото с сайта cheladmin.ru