Челябинцам запретили купаться в реке Миасс и на карьерах

Фото с сайта cheladmin.ru

Мэрия обнародовала перечень мест, где купание будет запрещено.

В список вошли 29 локаций. В основном они располагаются в разных местах реки Миасс и озера Смолино. Кроме того, в перечень попали карьеры, а также пруд «Девичьи слезы». Купаться также будет нельзя в районе гидротехнических сооружений на Шершневском водохранилище. На всех участках поставят запрещающие знаки, а купающихся в необорудованных местах будут штрафовать.

Полный список мест в Челябинске, где запрещено купание.

Фото с сайта cheladmin.ru

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