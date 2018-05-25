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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Южноуральских водителей призывают объявить бойкот автозаправкам
25.05.2018 г. 15:47
Автолюбителей призывают протестовать против повышения цен на топливо.
Сообщения о готовящейся акции массово рассылают по всей России с неизвестных номеров, а также активно распространяют в соцсетях. Водителей призывают не заправлять автомобили в субботу и воскресенье, с 26 по 28 мая и с 1 по 3 июня, а также во все последующие уик-энды «вплоть до получения значимого результата».
«Федерация автовладельцев России призывает всех людей, которые могут пересилить паразита внутри себя, участвовать в акции протеста в своих регионах. От того, как мы выступим, будет зависеть не только цена на топливо, но и насколько в будущем власть будет учитывать наши интересы», — говорится в сообщениях.
На сайте Федерации автовладельцев России, от имени которой рассылаются сообщения, а также на ее страницах в соцсетях, никакой информации о предстоящей протестной акции нет.
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