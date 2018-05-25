В Челябинской области педофил и убийца получил 22 года колонии

Фото с сайта sledcom.ru

41-летнего жителя Пластовского района осудили за совершение ряда тяжких преступлений.

Полицейские задержали мужчину за вождение в состоянии опьянения. При этом он оказал сопротивление и побил одного из них. У южноуральца были причины не попадать в полицию. Следствие выяснило, что в течение шести лет он насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Девочка ничего не говорила родственникам из-за того, что мужчина угрожал ей убийством.

Кроме того, следователи выяснили, что в 2012 году в Пластовском районе он убил пенсионерку, забрал у нее 5 тыс. рублей и поджег ее дом с целью скрыть следы. Суд приговорил преступника по девяти статьям УК к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

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