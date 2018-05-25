В Челябинской области начинается основной этап сдачи ЕГЭ

Фото с сайта expert17.ru

С понедельника, 28 мая, в школах Южного Урала стартует основной период государственной итоговой аттестации.

Первые экзамены пройдет в понедельник, 28 мая. Выпускники будут сдавать географию и информатику. Экзамены по основным предметам – русскому языку и математике – состоятся 30 мая и 6 июня. Помимо них, ЕГЭ также пройдет по физике, химии, истории, обществознанию, биологии и литературе.

Как рассказали в пресс-службе регионального минобрнауки, в Челябинской области будет работать 90 пунктов проведения экзамена. Сдавать его в 2018 году будут более 16 тыс. южноуральцев.

Фото с сайта expert17.ru

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