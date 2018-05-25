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В Тракторозаводском районе Челябинска на три недели перекроют улицу

25.05.2018 г. 15:07

В Тракторозаводском районе Челябинска на три недели перекроют улицу
Фото с сайта ptzgovorit.ru

Вечером в пятницу, 25 мая, по улице Белостоцкого закроют движение транспорта.

Как пояснили в городской администрации, ограничение движения связано с реконструкцией тепломагистрали в районе домов №9 и №10. Работы продлятся до 15 июня. В связи с реконструкцией подземных коммуникаций несколько улиц в Советском, Ленинском, Калининском и Тракторозаводском районах перекрыли до середины июня.

 

Фото с сайта ptzgovorit.ru

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