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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В Тракторозаводском районе Челябинска на три недели перекроют улицу
25.05.2018 г. 15:07
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Вечером в пятницу, 25 мая, по улице Белостоцкого закроют движение транспорта.
Как пояснили в городской администрации, ограничение движения связано с реконструкцией тепломагистрали в районе домов №9 и №10. Работы продлятся до 15 июня. В связи с реконструкцией подземных коммуникаций несколько улиц в Советском, Ленинском, Калининском и Тракторозаводском районах перекрыли до середины июня.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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