Средний размер вклада в Челябинской области составил 132 тыс. рублей

Фото с сайта Butyrsky.mos.ru

Общий объем средств населения в банках Урала по итогам первого квартала 2018 года уменьшился до 493 млрд рублей.

К такому выводу в ходе обзора рынка депозитов пришло «Агентство по страхованию вкладов». Средний размер вкладов южноуральцев равен 132 тыс. рублей. Это один из самых низких показателей среди уральских регионов.

Самый высокий средний размер вклада зарегистрировали в Югре — 321,5 тыс. рублей. В соседней Свердловской области показатель составил 272 тыс. рублей.

Фото с сайта Butyrsky.mos.ru

Все новости за 25.05.2018 г.»