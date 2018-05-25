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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В Челябинской области на выходные объявлено штормовое предупреждение
25.05.2018 г. 13:50
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
26 и 27 мая на Южном Урале ожидаются дожди, сильный ветер и понижение температуры.
По данным гидрометцентра, в Челябинске и области все выходные будет идти дождь. Ветер северный с порывами до 22 м/с. В ночь на субботу в северных районах возможны заморозки до -5, днем ожидается +11 - +13. В воскресенье ночью около нуля, местами - до -3.
В региональном управлении МЧС предупредили об опасности. При сильном ветре советуют избегать деревьев и линий электропередач, а также не ходить вдоль стен зданий. Тем, кто на выходных останется дома, рекомендуют закрыть окна и убрать с балконов вещи.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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