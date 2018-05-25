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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В челябинском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий сел самолет-амфибия
25.05.2018 г. 13:11
Фото с сайта vk.com/cekport
В четверг, 24 мая, вынужденную посадку в Челябинске совершил самолет-амфибия Бе-200чс.
По данным пресс-службы аэропорта, борт МЧС сел в Челябинске из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения - аэропорту Кольцово. Самолет Бе-200чс по ряду характеристик не имеет аналогов в мире. Он принимает на борт до 43 пассажиров или 5 тонн грузов.
Самолет может взлетать как с земли, так и с водной поверхности и применяется для тушения пожаров, проведения поисково-спасательных операций.
Фото: пресс-служба челябинского аэропорта
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