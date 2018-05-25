В челябинском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий сел самолет-амфибия

Фото с сайта vk.com/cekport

В четверг, 24 мая, вынужденную посадку в Челябинске совершил самолет-амфибия Бе-200чс.

По данным пресс-службы аэропорта, борт МЧС сел в Челябинске из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения - аэропорту Кольцово. Самолет Бе-200чс по ряду характеристик не имеет аналогов в мире. Он принимает на борт до 43 пассажиров или 5 тонн грузов.

Самолет может взлетать как с земли, так и с водной поверхности и применяется для тушения пожаров, проведения поисково-спасательных операций.

Фото: пресс-служба челябинского аэропорта

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