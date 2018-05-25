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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Борис Дубровский предложил открыть прямое авиасообщение между Челябинском и Дели
25.05.2018 г. 12:58
В пятницу, 25 мая, губернатор Борис Дубровский встретился с представителями Индии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Глава региона отметил, что импорт из Индии в Челябинскую область за 2017 год вырос почти вдвое. Он заявил, что товарооборот планируется увеличить за счет экспортных поставок продукции сельского хозяйства и машиностроения, стройматериалов и трубопроката.
Индийской стороне Борис Дубровский предложил локализовать на Южном Урале фармацевтическое производство, а также совместно развивать проекты в сфере информационных технологий и связи. Также губернатор предложил организовать прямое авиасообщение Челябинска и Дели и создать в столице Южного Урала логистический центр по перенаправлению товаров из Индии на рынки России и сопредельных государств.
Фото с сайта gubernator74.ru
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