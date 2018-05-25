Строительством аэровокзала в Челябинске займется турецкая компания

Фото с сайта vk.com/airport74

АО «Челябинское предприятие» подвело итоги конкурентных переговоров по выбору фирмы, которая будет строить новое здание аэровокзала.

Тендер выиграла турецкая компания Limak-Marashstroy, зарегистрированная в Нижнем Новгороде. Цена контракта — около 3 млрд рублей. В 2017 году фирма построила аэропорт в Ростове-на-Дону, а в марте 2018-го выиграла тендер на возведение терминала внутренних авиалиний в Хабаровске. Информация об итогах выборов подрядчика для строительства челябинского аэровокзала размещена на сайте госзакупок.

На тендер заявились семь организаций, однако к переговорам допустили только три фирмы. Заявки четырех компаний отклонили из-за высокой стоимости услуг. Новое здание челябинского аэропорта начнут строить в июне. Работы планируют завершить к 2019 году.

Фото с сайта vk.com/airport74

Все новости за 25.05.2018 г.»