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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
СМИ: бездомных из Екатеринбурга к ЧМ-2018 депортируют в Челябинскую область
25.05.2018 г. 12:22
Екатеринбургский портал 66.ru сообщил о массовой депортации городских бомжей в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу.
В уральской столице началась зачистка улиц от бездомных и попрошаек, сообщает издание. «Люди, не имеющие дома, рассказали, что силовики погрузили попрошаек в несколько автобусов и увезли якобы в Челябинскую область», — пишет 66.ru.
В правоохранительных органах это никак не прокомментировали. Представители приютов для бездомных заявили журналистам, что им также ничего не известно о выдворении бомжей из города в связи с предстоящим чемпионатом. Однако там отмечают, что количество желающих получить кров выросло. Сами бездомные рассказывают, что им теперь приходится избегать вокзалов и прочих людных мест, чтобы не поймала полиция.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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