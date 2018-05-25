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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
В Миассе из-за штормового предупреждения отменили последний звонок
25.05.2018 г. 11:56
Фото с сайта 42.mchs.gov.ru
В Миассе из-за неблагоприятных погодных условий перенесли городской праздник, посвященный последнему звонку.
Штормовое предупреждение ЕДДС объявила в пятницу, 25 июня. Как сообщили в пресс-службе миасской мэрии, праздничные мероприятия перенесли на 2 июня на 17:00.
Погода на Южном Урале начала портиться вечером в четверг, 24 мая. В пятницу, по данным челябинского гидрометцентра, в области ожидаются сильные дожди с грозами. В некоторых районах возможен град, а порывы ветра будут достигать 25 м/с.
Фото с сайта 42.mchs.gov.ru
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