Коркинский разрез превратят в озеро, а вокруг разобьют парк

Фото с сайта pravmin74.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в результате отсыпки Коркинский разрез станет озером, вокруг которого появится парк.

Слова министра, которые прозвучали на Петербургском международном экономического форума, передает ТАСС.

Рекультивацией Коркинского разреза займется РМК. Ликвидация карьера пройдет в четыре этапа и завершится ориентировочно в 2041 году. В настоящее время в выработке происходят подземные пожары, которые являются одной из основных экологических проблем региона.

Фото с сайта pravmin74.ru

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