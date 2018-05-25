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Коркинский разрез превратят в озеро, а вокруг разобьют парк

25.05.2018 г. 11:35

Коркинский разрез превратят в озеро, а вокруг разобьют парк
Фото с сайта pravmin74.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в результате отсыпки Коркинский разрез станет озером, вокруг которого появится парк.

Слова министра, которые прозвучали на Петербургском международном экономического форума, передает ТАСС.

Рекультивацией Коркинского разреза займется РМК. Ликвидация карьера пройдет в четыре этапа и завершится ориентировочно в 2041 году. В настоящее время в выработке происходят подземные пожары, которые являются одной из основных экологических проблем региона.

Фото с сайта pravmin74.ru

 

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