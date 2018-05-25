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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Коркинский разрез превратят в озеро, а вокруг разобьют парк
25.05.2018 г. 11:35
Фото с сайта pravmin74.ru
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в результате отсыпки Коркинский разрез станет озером, вокруг которого появится парк.
Слова министра, которые прозвучали на Петербургском международном экономического форума, передает ТАСС.
Рекультивацией Коркинского разреза займется РМК. Ликвидация карьера пройдет в четыре этапа и завершится ориентировочно в 2041 году. В настоящее время в выработке происходят подземные пожары, которые являются одной из основных экологических проблем региона.
Фото с сайта pravmin74.ru
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