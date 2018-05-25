В Челябинске начались обыски в квартирах тех, кого задерживали 5 мая

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Силовики пришли в квартиру волонтера челябинского штаба Навального Карины Куприяновой.

У нее изъяли компьютерную технику и электронные устройства. Оперативники отдела полиции «Центральный» действовали по постановлению на обыск, которое было выдано Центральным районным судом 22 мая. У предварительного следствия есть основания полагать, что дома у Куприяновой есть «орудия, оборудование или иные средства» совершения преступления, по признакам которого с 11 мая расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, говорится в постановлении.

Дело расследуется в отношении неустановленного круга лиц. Сама Куприянова была в числе задержанных на несогласованной акции оппозиции «Он нам не царь» 5 мая в Челябинске. Ее доставили в отдел полиции «Тракторозаводский», где в отношении девушки был составлен административный протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Карина Куприянова после этого пожаловалась в районную прокуратуру на действия сотрудников полиции, но пока решений по этой жалобе не принято.

Дело сначала возбудили по пункту «б» (хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). А теперь переквалифицировали по ч. 2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка. Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет. Также суд может назначить принудительные работы либо лишение свободы на срок до семи лет.

Координатор российского штаба Навального Леонид Волков в Twitter прокомментировал обыски. «Вы спрашивали: каким оно будет, новое дно? Ведь не может начаться новый день без нового дна? В Челябинске идут обыски у волонтеров штаба в рамках уголовного дела по ч.2 ст.213 УК РФ, возбужденного за мирное шествие 5 мая; это тяжкая статья, до 7 лет там (!), такого еще не было», — написал он.

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