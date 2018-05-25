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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Скорую помощь южноуральцам будут оказывать в кузове КамАЗа
25.05.2018 г. 11:23
Челябинский территориальный центр медицины катастроф получил автономный комплекс на базе КамАЗа.
Техника предназначена для оказания медпомощи при ЧС и нештатных ситуациях. Характеристики машины позволяют перемещать комплекс в сложных дорожных условиях, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В автомобиле врачи смогут одновременно оказывать помощь шести пострадавшим. На борту находятся четыре комплекта аппаратуры жизнеобеспечения, портативный аппарат УЗИ-диагностики, медицинские укладки, система воздушной дезинфекции. КамАЗ оборудован амбулифтом для спуска и подъема пострадавших. В кузове автомобиля расположены два спальных места для врачей, вакуумный туалет, умывальник и микроволновая печь. Благодаря этому врачи смогут работать на борту в течение длительного периода.
«Разумеется, этот комплекс поучаствует в обеспечении саммитов ШОС и БРИКС, так как может выполнять функции и скорой помощи, и передвижного стационара», — отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области
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