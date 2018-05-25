Бывший мэр Чебаркуля, который нырял за метеоритом, стал зампредом правительства Тверской области

Фото с сайта тверскаяобласть.рф

Андрей Орлов занял пост заместителя председателя правительства Тверской области, Также он исполняет обязанности руководителя аппарата правительства Тверской области.

До 2015 года Андрей Орлов был главой Чебаркуля. В 2013 году, когда в озеро рядом с городом упал метеорит, мэр инициировал операцию по поиску осколков небесного тела и даже лично принимал в ней участие. В связи с этим планировалось превратить Чебаркуль в туристический центр, однако сделать этого не удалось.

В 2015 году после непродолжительного конфликта с губернатором Андрей Орлов покинул пост мэра. На должность зампреда правительства Тверской области он перешел из Москвы, где занимал пост замдиректора «Высшей школы государственного управления» при Президентской академии.

Фото с сайта тверскаяобласть.рф

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