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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Бывший мэр Чебаркуля, который нырял за метеоритом, стал зампредом правительства Тверской области
25.05.2018 г. 11:19
Андрей Орлов занял пост заместителя председателя правительства Тверской области, Также он исполняет обязанности руководителя аппарата правительства Тверской области.
До 2015 года Андрей Орлов был главой Чебаркуля. В 2013 году, когда в озеро рядом с городом упал метеорит, мэр инициировал операцию по поиску осколков небесного тела и даже лично принимал в ней участие. В связи с этим планировалось превратить Чебаркуль в туристический центр, однако сделать этого не удалось.
В 2015 году после непродолжительного конфликта с губернатором Андрей Орлов покинул пост мэра. На должность зампреда правительства Тверской области он перешел из Москвы, где занимал пост замдиректора «Высшей школы государственного управления» при Президентской академии.
Фото с сайта тверскаяобласть.рф
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