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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Персонально ваш. Председатель Союза садоводов Челябинской области Константин Толкачев
25.05.2018 г. 10:10
Гость программы «Персонально ваш» в пятницу, 25 мая, — председатель Союза садоводов Челябинской области и депутат Законодательного собрания Константин Толкачев.
Кем создан, на какие деньги живет и кого в действительности представляет союз, претендующий на поддержку армии садоводов и дачников? Что может сделать эта организация, чтобы защитить садовые товарищества от рейдеров, алчных застройщиков и беспомощности противопожарных служб? И что должны делать сами садоводы, чтобы получать больше помощи от государства в лице областных властей?
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Будут трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира – 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта op74.ru
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