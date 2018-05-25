Персонально ваш. Председатель Союза садоводов Челябинской области Константин Толкачев

Фото с сайта op74.ru

Гость программы «Персонально ваш» в пятницу, 25 мая, — председатель Союза садоводов Челябинской области и депутат Законодательного собрания Константин Толкачев.

Кем создан, на какие деньги живет и кого в действительности представляет союз, претендующий на поддержку армии садоводов и дачников? Что может сделать эта организация, чтобы защитить садовые товарищества от рейдеров, алчных застройщиков и беспомощности противопожарных служб? И что должны делать сами садоводы, чтобы получать больше помощи от государства в лице областных властей?

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Будут трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира – 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта op74.ru

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