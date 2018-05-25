Власти Челябинска хотят потратить 15 млн рублей на ремонт памятника Ленину на площади Революции

Однако уместно ли тратить деньги из бюджета на обновление монумента, посвященного столь противоречивой исторической фигуре? Может, уже стоит подумать о демонтаже или переносе одного из символов ушедшей эпохи и о содержательной перезагрузке главной городской площади? Разберем тему в пятницу, 25 мая, в эфире «Челябинского эха» и 31 канала в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: журналист Герман Галкин и преподаватель кафедры архитектуры ЮУрГУ Василий Большаков.

Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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