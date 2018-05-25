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Разбор полетов
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25.05.2018 г. | 09:58Гости эфира: Большаков Василий, Галкин Герман
Власти Челябинска хотят потратить 15 млн рублей на ремонт памятника Ленину на площади Революции
25.05.2018 г. 10:08
Однако уместно ли тратить деньги из бюджета на обновление монумента, посвященного столь противоречивой исторической фигуре? Может, уже стоит подумать о демонтаже или переносе одного из символов ушедшей эпохи и о содержательной перезагрузке главной городской площади? Разберем тему в пятницу, 25 мая, в эфире «Челябинского эха» и 31 канала в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: журналист Герман Галкин и преподаватель кафедры архитектуры ЮУрГУ Василий Большаков.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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