После ввода ВСМ челябинский аэропорт будет привлекать пассажиров новыми направлениями и ценами

Фото с сайта vk.com/cekport

Директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков рассказал, как повлияет ввод высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург на пассажиропоток аэропорта.

Конкуренция с Кольцово приведет к балансу цен на билеты, считает Коньков. Несмотря на появление ВСМ, при примерно одинаковой стоимости перелетов челябинцы будут пользоваться местным авиапредприятием, добавил он. Кроме того, открытие магистрали станет шагом к появлению новых направлений.



«Это однозначно шанс расширить географию полетов, то есть то, что на сегодняшний день у нас не представлено, у нас появится. Мы будем расширять географию полетов. И однозначно это приведет к некоему балансу цены стоимости перелета с Екатеринбургом. Соответственно, это все позволит нам увеличить пассажиропоток. Сейчас расстояние от центра города до Кольцово составляет около 200 км. Это все равно достаточно затруднительный и серьезный путь. Если есть возможность вылететь из Челябинска, то люди вылетают из Челябинска. При этом мы говорим о том, что должна быть не кардинально большая разница между стоимостью перелета», — рассказал директор аэропорта в программе «ЧасПолит» на ГТРК «Южный Урал», отвечая на вопрос корреспондента «Челябинского эха».

По словам Юрия Конькова, конкуренция, которая возникает на рынке, позволяет снижать цену. «Несколько лет назад вылеты из Екатеринбурга были дешевле в два раза, был серьезный отток пассажиров. Тогда мы решили привлечь авиакомпанию «Победа», цены примерно сравнялись», — отметил директор авиапредприятия.

Фото с сайта vk.com/cekport

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