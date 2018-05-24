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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
После обысков «в духе 90-х» «Мечел-Кокс» пожалуется на действия силовиков генпрокурору и главе МВД
24.05.2018 г. 17:01
Пресс-служба «Мечел-Кокса» сообщила о грубых процессуальных нарушениях при проведении оперативно-розыскных мероприятий на коксохимическом заводе.
Выемка документов проходила на предприятии «Мечел-Кокс» в среду, 23 мая. Она была связана с расследованием уголовного дела, которое завели за нарушение экологического законодательства. Ранее сообщалось, что силовики сломали шлагбаум и двери. В «Мечеле» заявили и о других нарушениях.
«Несвоевременное предоставление постановлений о проведении обысков, неправомерный отказ в участии уполномоченного представителя ООО «Мечел-Кокс», а также адвокатов. Последние, вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства, вообще не были допущены к участию в следственных действиях и без объяснения причин принудительно удерживались сотрудниками СОБР вне помещений, где проводились обыски», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что в рамках расследования возбужденного в 2017 году уголовного дела следственные действия производились неоднократно, и всегда предприятие оказывало содействие. Там добавили, что компания предоставляла всю запрашиваемую информацию, документацию и давала полный доступ на свою территорию. Поэтому действия силовиков 23 мая вызвали у руководства предприятия удивление.
«Изъята информация, не имеющая отношения к уголовному делу, по которому проводились обыски, — это экономическая и рабочая документация, отсутствие которой осложняет работу предприятия и может привести к остановке его деятельности», — сказано в тексте.
Также руководство предприятия возмутило то, что следствие ведется по делу, возбужденному в отношении неустановленного круга лиц, при этом все следственные мероприятия проводятся только в отношении ООО «Мечел-Кокс».
«То, как сработали представители правоохранительных органов в ходе обысков, напоминало силовые захваты предприятий, которые были не редкостью в 90-х годах», — описали события в компании.
Руководство «Мечел-Кокса» планирует обратиться с жалобами к генеральному прокурору России, министру внутренних дел и уполномоченному по защите прав предпринимателей. Также компания намерена подать иск в суд.
Фото с сайта www.mechel.ru
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