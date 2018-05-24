Денис Мантуров предложил перевести министерство промышленности и торговли на Урал

Фото с сайта kremlin.ru

Глава минпромторга на экономическом форуме в Санкт-Петербурге положительно отнесся к возможности переезда ведомства в другой город.

По его мнению, министерство могло бы успешно работать в одном из промышленных регионов России. В качестве примера такого переезда министр привел Конституционный суд, который уже много лет располагается в Санкт-Петербурге.

«У нас в ведении находятся промышленно развитые регионы, Урал, например. Ничего страшного нет, все бы поехали, поработали бы замечательно», — цитирует Дениса Мантурова ТАСС.

Фото с сайта kremlin.ru

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