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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Денис Мантуров предложил перевести министерство промышленности и торговли на Урал
24.05.2018 г. 16:43
Фото с сайта kremlin.ru
Глава минпромторга на экономическом форуме в Санкт-Петербурге положительно отнесся к возможности переезда ведомства в другой город.
По его мнению, министерство могло бы успешно работать в одном из промышленных регионов России. В качестве примера такого переезда министр привел Конституционный суд, который уже много лет располагается в Санкт-Петербурге.
«У нас в ведении находятся промышленно развитые регионы, Урал, например. Ничего страшного нет, все бы поехали, поработали бы замечательно», — цитирует Дениса Мантурова ТАСС.
Фото с сайта kremlin.ru
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