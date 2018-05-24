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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В Челябинске магазин получил предупреждение от УФАС за фразу про «мужика с пистолетом»
24.05.2018 г. 16:35
УФАС признало фразу в рекламе челябинской фирмы оскорбительной для ветеранов Великой Отечественной войны.
В поле зрения антимонопольщиков попал магазин запчастей для бытовой техники, который разместил рекламу с фразой «у мужика с пистолетом». По задумке авторов, она должна была разъяснить местонахождение торговой точки. На торце дома находится барельеф по мотивам знаменитой фотографии «Комбат». Этот снимок, который был сделан в 1942 году, является одним из символов Великой Отечественной войны.
В челябинском УФАС заявили, что фраза «мужик с пистолетом» оскорбительным образом эксплуатирует символ Победы и приводит к его обесцениванию в глазах подрастающего поколения. Магазину вынесли предупреждение, однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, рекламу с неуместной фразой предприниматели к этому моменту уже убрали.
Фото с сайта adi19.ru
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