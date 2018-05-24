В Челябинске засох сад ШОС и БРИКС напротив оперного театра

Фото с сайта cheladmin.ru

Символический «Сад ШОС и БРИКС», который высадили год назад, проверят экологи.

Если проверка покажет, что кленовые саженцы не прижились, то их заменят по гарантии, которая действует в течение двух лет. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на председателя фонда «Моя планета» Виталия Безрукова.

Деревья появились на площади Ярославского 12 июня 2017 года. В церемонии посадки участвовали представители стран ШОС и БРИКС и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Фото с сайта cheladmin.ru

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