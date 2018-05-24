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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В Челябинске засох сад ШОС и БРИКС напротив оперного театра
24.05.2018 г. 16:29
Фото с сайта cheladmin.ru
Символический «Сад ШОС и БРИКС», который высадили год назад, проверят экологи.
Если проверка покажет, что кленовые саженцы не прижились, то их заменят по гарантии, которая действует в течение двух лет. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на председателя фонда «Моя планета» Виталия Безрукова.
Деревья появились на площади Ярославского 12 июня 2017 года. В церемонии посадки участвовали представители стран ШОС и БРИКС и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Фото с сайта cheladmin.ru
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