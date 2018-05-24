На авиабазу в Шаголе прибыли два новых бомбардировщика

Фото с сайта function.mil.ru

2-й гвардейский бомбардировочный авиаполк в Шаголе получил два новых самолета Су-34.

Фронтовые бомбардировщики прибыли в Челябинск с авиазавода в Новосибирске. Всего в рамках контракта Вооруженным силам будет поставлено 92 самолета, 70 из которых уже находятся в войсках, сообщает информагентство «Оружие России».

На авиабазе в Шаголе на данный момент уже восемь таких машин. В настоящее время в полку идет перевооружение на новые самолеты со старых Су-24М.

Фото с сайта function.mil.ru

Все новости за 24.05.2018 г.»