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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
На авиабазу в Шаголе прибыли два новых бомбардировщика
24.05.2018 г. 16:16
Фото с сайта function.mil.ru
2-й гвардейский бомбардировочный авиаполк в Шаголе получил два новых самолета Су-34.
Фронтовые бомбардировщики прибыли в Челябинск с авиазавода в Новосибирске. Всего в рамках контракта Вооруженным силам будет поставлено 92 самолета, 70 из которых уже находятся в войсках, сообщает информагентство «Оружие России».
На авиабазе в Шаголе на данный момент уже восемь таких машин. В настоящее время в полку идет перевооружение на новые самолеты со старых Су-24М.
Фото с сайта function.mil.ru
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