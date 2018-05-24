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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Сотрудники челябинской полиции уехали на чемпионат мира по футболу в Екатеринбург
24.05.2018 г. 16:12
Фото с сайта 74.мвд.рф
Значительную часть оперативных сотрудников челябинской полиции отправили в командировки.
Челябинские стражи порядка будут следить за безопасностью на объектах чемпионата мира. В полиции уже ощущают нехватку кадров, сообщает Znak.com. Из-за того, что значительная часть оперативников уехала в Екатеринбург, в Челябинске некому работать на проверках, добавляет интернет-газета со ссылкой на источник в полиции.
В региональном управлении МВД пояснили корреспондентам издания, что численность сотрудников, уехавших в командировки, — это закрытая информация, данных о которой нет и не будет.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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