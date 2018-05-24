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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Челябинский аэропорт во время реконструкции будут полностью закрывать
24.05.2018 г. 16:22
Гендиректор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков рассказал, как будет работать аэропорт в период строительство нового здания и реконструкции перрона.
Строительство самого терминала никак не повлияет на работу существующего аэровокзала, потому что здание будут возводить, по словам Юрия Конькова, «в чистом поле». Изменения будут связаны с работами на перроне и взлетно-посадочной полосе.
«В конце текущего летнего сезона уже приступят к работам на аэродроме нашего аэропорта. И уже на первом этапе, чтобы успеть подготовить к саммитам 2020 года, придется вскрыть практически все искусственные покрытия перрона. Работы будут выполняться и на взлетно-посадочной полосе, и практически на всех местах стоянок, которые мы сегодня используем», — пояснил директор аэропорта в программе «ЧасПолит» на ГТРК «Южный Урал», отвечая на вопрос корреспондента «Челябинского эха».
Он назвал ситуацию с организацией работы аэровокзала в период реконструкции очень сложной. Самые серьезные трудности связаны с периодами, когда есть пиковые нагрузки — до 6-7 вылетов в течение часа. В это время на перроне находятся до восьми самолетов. К тому же нельзя забывать, что челябинский аэропорт является запасным аэродромом для Кольцово, добавил Юрий Коньков.
«У нас остается девять стоянок после того, как начнется реконструкция, и эти девять стоянок мы на сегодняшний день готовим таким образом, чтобы два года прожить без ограничений. Конечно, несколько усложняются технологии в период проведения работ. Будут окна, когда мы будем вынуждены закрывать непосредственно вообще весь аэропорт для совершения взлетно-посадочных операций, но эти интервалы мы будем выбирать, конечно же, в свободные окна», — прокомментировал директор авиапредприятия.
Юрий Коньков заверил, что закрывать аэропорт будут без ущерба для расписания и пассажиров. Реконструкцию и строительство нового терминала планируют завершить в конце 2019 года.
Фото с сайта vk.com/cekport
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