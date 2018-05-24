Бывшего юриста челябинского избиркома оштрафовали за купленный диплом

Бывшего сотрудника региональной избирательной комиссии оштрафовали на 10 тыс. рублей за поддельный диплом о высшем образовании.

Суд установил, что мужчина купил документ о высшем образовании по специальности «экономист» в 2008 году. В 2017 году он предъявил поддельный диплом при устройстве на работу в избирательную комиссию Челябинской области на должность начальника отдела правового управления. Факт подлога выявила прокурорская проверка.

Суд оштрафовал бывшего сотрудника избиркома на 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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