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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Бывшего юриста челябинского избиркома оштрафовали за купленный диплом
24.05.2018 г. 15:23
Бывшего сотрудника региональной избирательной комиссии оштрафовали на 10 тыс. рублей за поддельный диплом о высшем образовании.
Суд установил, что мужчина купил документ о высшем образовании по специальности «экономист» в 2008 году. В 2017 году он предъявил поддельный диплом при устройстве на работу в избирательную комиссию Челябинской области на должность начальника отдела правового управления. Факт подлога выявила прокурорская проверка.
Суд оштрафовал бывшего сотрудника избиркома на 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
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