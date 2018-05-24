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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В Челябинске стали выпекать хлеб-антистресс
24.05.2018 г. 15:06
Фото с сайта gubernator74.ru
Кафедра клинической психологии ЮУрГУ ищет волонтеров, которые будут есть антистрессовый хлеб.
Как сообщается в группе вуза во «ВКонтакте», употреблять хлеб с антистрессовыми добавками нужно будет каждый день. При этом от волонтеров требуют отмечать самочувствие. Возраст, пол, семейное положение значения не имеют.
Обязательное условие одно — есть такой хлеб постоянно в течение месяца. Начнется исследование 28 мая.
Фото с сайта gubernator74.ru
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