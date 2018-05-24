В Челябинске стали выпекать хлеб-антистресс

Фото с сайта gubernator74.ru

Кафедра клинической психологии ЮУрГУ ищет волонтеров, которые будут есть антистрессовый хлеб.

Как сообщается в группе вуза во «ВКонтакте», употреблять хлеб с антистрессовыми добавками нужно будет каждый день. При этом от волонтеров требуют отмечать самочувствие. Возраст, пол, семейное положение значения не имеют.

Обязательное условие одно — есть такой хлеб постоянно в течение месяца. Начнется исследование 28 мая.

Фото с сайта gubernator74.ru

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