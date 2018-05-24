Портрет Илона Маска появился на трансформаторном ящике возле ЮУрГУ

Фото с сайта vk.com/chelurban

Челябинские урбанисты разрисовали еще один электрошкаф в центре города.

Оригинальную идею воплотили активисты движения «Челябинский урбанист». Портрет миллиардера-изобретателя в скафандре нарисовали на трансформаторном ящике возле корпуса ЮУрГУ на улице Лесопарковой.

«Илон Маск — один из немногих людей в мире, кто толкает человечество в будущее. У него есть конкретные цели, и он, несмотря ни на что, их действительно добивается», — прокомментировали авторы проекта в сообществе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте».

На данный момент общественники разрисовали более 20 электрошкафов в Челябинске.

Фото с сайта vk.com/chelurban

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