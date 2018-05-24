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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Портрет Илона Маска появился на трансформаторном ящике возле ЮУрГУ
24.05.2018 г. 14:52
Фото с сайта vk.com/chelurban
Челябинские урбанисты разрисовали еще один электрошкаф в центре города.
Оригинальную идею воплотили активисты движения «Челябинский урбанист». Портрет миллиардера-изобретателя в скафандре нарисовали на трансформаторном ящике возле корпуса ЮУрГУ на улице Лесопарковой.
«Илон Маск — один из немногих людей в мире, кто толкает человечество в будущее. У него есть конкретные цели, и он, несмотря ни на что, их действительно добивается», — прокомментировали авторы проекта в сообществе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте».
На данный момент общественники разрисовали более 20 электрошкафов в Челябинске.
Фото с сайта vk.com/chelurban
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