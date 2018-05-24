- 61.409р. - 0.1855
- 72.0082р. - 0.1744
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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В Копейске гидрометаллургическое предприятие закрыли на три месяца за экологические нарушения
24.05.2018 г. 14:08
Прокуратура выяснила, что предприятие «Инвестиционные промышленные технологии» работало без разрешения на выбросы.
Гидрометаллургическим производством занималась компания «Инвестиционные промышленные технологии». Прокуратура совместно с представителями регионального минэкологии провела на предприятии проверку. Выяснилось, что компания не имела специального разрешения на выбросы вредных веществ. Также она не снижала объемы загрязнения в периоды действия режима НМУ. Кроме того, Роспотребнадзор установил, что вокруг производства не было санитарной зоны.
Как сообщили в пресс-службе минэкологии Челябинской области, компанию «Инвестиционные промышленные технологии» оштрафовали в совокупности на 30 тыс. рублей и приостановили ее деятельность на 90 суток.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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