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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В Челябинске пройдет эксперимент по квотированию промышленных выбросов
24.05.2018 г. 14:00
В рамках эксперимента на предприятиях Челябинска введут квоты на выбросы.
Нормативы определят с учетом сводных расчетов. Это предусмотрено новым законопроектом минприроды, который в настоящее время рассматривает правительство России.
Как пояснила первый замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова, квотирование выбросов на производствах региона будет проходить в качестве эксперимента, который продлится до 2025 года. В минэкологии уже оценили размер нормативов и составили отдельные таблицы для 140 предприятий.
Ранее губернатор Борис Дубровский поручил снизить уровень выбросов в атмосферу на 30% ко времени проведения саммитов ШОС и БРИКС. Первый вице-губернатор Евгений Редин заявил, что эти показатели вполне реальны, и для того, чтобы их добиться, нужно начать работу в ближайшее время.
Фото с сайта pravmin74.ru
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