В Челябинске пройдет эксперимент по квотированию промышленных выбросов

Фото с сайта pravmin74.ru

В рамках эксперимента на предприятиях Челябинска введут квоты на выбросы.

Нормативы определят с учетом сводных расчетов. Это предусмотрено новым законопроектом минприроды, который в настоящее время рассматривает правительство России.

Как пояснила первый замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова, квотирование выбросов на производствах региона будет проходить в качестве эксперимента, который продлится до 2025 года. В минэкологии уже оценили размер нормативов и составили отдельные таблицы для 140 предприятий.

Ранее губернатор Борис Дубровский поручил снизить уровень выбросов в атмосферу на 30% ко времени проведения саммитов ШОС и БРИКС. Первый вице-губернатор Евгений Редин заявил, что эти показатели вполне реальны, и для того, чтобы их добиться, нужно начать работу в ближайшее время.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 24.05.2018 г.»