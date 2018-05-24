Борис Дубровский предложил соединить высокоскоростной магистралью Россию, Китай, Таджикистан и Узбекистан

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

Губернатор предложил рассмотреть вопрос о расширении проекта ВСМ «Евразия» до разветвленной сети между всеми странами ШОС.

С такой инициативой Борис Дубровский выступил на международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. «Такая сеть выступит каркасом для объединения и консолидации евразийского пространства, усилит торгово-экономические связи на континенте», — заявил Борис Дубровский.

По его словам, доставка грузов на высокоскоростных поездах может составить конкуренцию авиасообщению. Кроме того, новая сеть позволит пассажирам преодолевать тысячи километров за несколько часов, сказал губернатор.

«Могут быть запущены дальние ночные высокоскоростные поезда в формате «отеля на колесах», которые позволят за ночь, в комфорте и безопасности добираться до нужного города в трех тысячах километров», — отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум, на котором работает делегация Челябинской области, проходит с 24 по 26 мая. В этом году он станет одним из самых масштабных за всю историю проведения.

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

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