Челябинскую область зальет дождями и засыпет крупным градом

Фото с сайта www.vkpress.ru

На Южный Урал надвигаются дожди с грозами и шквальный ветер.

По данным гидрометцентра, в пятницу, 25 мая, в Челябинской области ожидаются сильные дожди с грозами. В отдельных районах выпадет крупный град. В Челябинске порывы ветра будут достигать 15 м/с, а в области — 25 м/с. В ночные часы температура воздуха +11 - +13, днем +14 - +16.

В региональном управлении МЧС предупредили, что при сильном дожде и ветре следует избегать деревьев, линий электропередач и рекламных конструкций. Хозяевам квартир настоятельно рекомендуют убрать с балконов вещи и держать окна закрытыми.

Фото с сайта www.vkpress.ru

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