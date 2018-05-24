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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Челябинскую область зальет дождями и засыпет крупным градом
24.05.2018 г. 13:48
Фото с сайта www.vkpress.ru
На Южный Урал надвигаются дожди с грозами и шквальный ветер.
По данным гидрометцентра, в пятницу, 25 мая, в Челябинской области ожидаются сильные дожди с грозами. В отдельных районах выпадет крупный град. В Челябинске порывы ветра будут достигать 15 м/с, а в области — 25 м/с. В ночные часы температура воздуха +11 - +13, днем +14 - +16.
В региональном управлении МЧС предупредили, что при сильном дожде и ветре следует избегать деревьев, линий электропередач и рекламных конструкций. Хозяевам квартир настоятельно рекомендуют убрать с балконов вещи и держать окна закрытыми.
Фото с сайта www.vkpress.ru
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