Игрока челябинского «Трактора» Павла Францоуза признали лучшим вратарем сезона в КХЛ

Фото с сайта hctraktor.org

В Москве подвели итоги десятого сезона КХЛ.

Приз в номинации «Лучший вратарь» получил голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз, сообщили в пресс-службе лиги. Спортсмен провел в этом сезоне в КХЛ 47 матчей, где пропустил 81 шайбу. Кроме того, игрок стал лауреатом премии «Золотой шлем». Эту награду вручают хоккеистам, которые вошли в символическую сборную турнира по итогам сезона.

Еще одного игрока «Трактора» Виталия Кравцова признали лучшим новичком сезона. Ему вручили приз имени Алексея Черепанова.

Фото с сайта hctraktor.org

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